Путин: некоторые страны пытаются разговаривать с Россией языком ультиматумов

Некоторые государства пытаются разговаривать с РФ на языке ультиматумов, они делают это даже в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 11 мая сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Кремле.

«Пытаются до сих пор, мы это видим прямо в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», — подчеркнул президент.

Путин 11 мая также заявил, что РФ предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в ходе встречи в Стамбуле. Он подчеркнул, что возможное перемирие не должно стать прологом к продолжению конфликта после довооружения и доукомплектования ВСУ.