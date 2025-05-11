Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до 44 тыс. га

Площадь лесных пожаров в Республике Бурятия за прошедшие сутки увеличилась до 44 тыс. га и продолжает дальше расти. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

«Утром 11 мая действует 22 лесных пожара: в Баунтовском, Бичурском, Еравнинском и Закаменском районах на общей площади 44 933 га», — говорится в материале пресс-службы.

Уточняется, что специалистам удалось ликвидировать четыре очага возгорания в Баунтовском и Еравнинском районах. Их площадь составила более 4 тыс. га. По предварительной информации, причиной возникновения этих пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Кроме того, два пожара в Еравнинском и Бичуринском районах были локализованы.

Всего в тушении задействованы 679 специалистов и 132 единицы техники.

В агентстве лесного хозяйства Бурятии 9 мая сообщили, что площадь лесных пожаров в республике за сутки увеличилась до 24,7 тыс. га. Уточнялось, что были зафиксированы 18 пожаров в Баунтовском и Еравнинском районах.