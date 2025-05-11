Военнослужащие ВС РФ восстановили памятник героям ВОВ в селе Булавиновка в ЛНР
Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» восстановили памятник героям Великой Отечественной войны (ВОВ) в селе Булавиновка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 11 мая сообщили в Минобороны РФ.
«Мы подошли основательно (к проведению работ. — Ред.). Практически разрушенный монумент был возведен, украшен и приведен в достойное состояние. Изначально памятник представлял печальное зрелище: основание и сам монумент были разрушены, в нем не хватало частиц. Сейчас он заиграл новой жизнью», — сообщил военнослужащий с позывным Заря.
Он также отметил, что восстановлением мемориалов их бригада занимается уже несколько лет. Торжественное открытие памятника сопровождалось выступлением вокальной группы «Бабкины внуки», чтением стихов и исполнением песен военных лет детьми. Память о погибших войнах времен ВОВ почтили минутой молчания.
Военнослужащий ВС РФ, поздравляя россиян с Днем Победы, отметил, что этот великий праздник позволяет каждому чувствовать сопричастность с Отечеством.
Минобороны РФ сообщило 10 мая о проведении военнослужащими 49-й территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) группировки войск «Запад» патриотической акции «Георгиевская ленточка». Военнослужащие вручали георгиевские ленты в как знак памяти подвига, совершенного предками и как символ преемственности поколений.