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Умер один из пострадавших при пожаре на обогатительной фабрике в Нерюнгри

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Мужчина, пострадавший в результате пожара на обогатительной фабрике в якутском городе Нерюнгри, находился в тяжелом состоянии и умер от несовместимых с жизнью травм. Об этом 11 мая сообщили в региональном минздраве.

«Несмотря на все усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался от поражений, несовместимых с жизнью», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что остальные госпитализированные находятся в прежнем состоянии, врачи продолжают оказывать им необходимую помощь. В минздраве Якутии принесли глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

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После пожара на обогатительной фабрике в Нерюнгри следователи 7 мая возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Отмечалось, что пострадавшие в результате ЧП четверо работников госпитализированы в тяжелом состоянии санитарным рейсом в Якутск.

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