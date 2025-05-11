В ВМФ России опровергли сообщения о перехвате подлодки РФ у Ла-Манша
Появившиеся в СМИ сообщения о перехвате британским военно-морским флотом (ВМФ) подводной лодки РФ «Краснодар» у Ла-Манша неверны. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в Главном штабе ВМФ РФ.
«Всем известно, что подводные лодки проходят Ла-Манш в надводном положении и в соответствии с морским международным правом. Поэтому формулировка «перехватил» выглядит некорректной и смешной», — заявил он.
Отмечается, что дизель-электронная подводная лодка «Краснодар» успешно выполнила учебно-боевое задание в Средиземном море и после этого планово направлялась к месту своего базирования.
Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ сообщила 22 апреля о завершении военно-морских учений РФ и республики Бангладеш, которые прошли в Индийском океане. Экипажи двух государств отрабатывали тактическое маневрирование.