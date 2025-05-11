Путин: ВСУ понесли очень большие потери, атакуя РФ во время перемирия
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли очень большие потери в ходе попыток нанести удары по территории РФ во время объявленного трехдневного перемирия. Об этом 11 мая сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле.
«Все эти атаки, в том числе и попытки проникнуть на территорию Российской Федерации в районе Курской области и Белгородской области, отбиты. <...> Противник понес очень большие потери», — заявил Путин.
Президент РФ добавил, что данные атаки украинских боевиков «не имели никакого военного значения» и проводились исходя из политических соображений.
11 мая в 00:00 мск завершилось объявленное Путиным перемирие в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Минобороны России 10 мая подчеркнули, что ВСУ не прекратили боевые действия, несмотря на объявление перемирия, в частности, было зафиксировано более 9,3 тыс. нарушений