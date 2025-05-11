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Экипаж крейсера ТОФ успешно выполнил стрельбы в акватории Тихого океана

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) «Красноярск» Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулся в пункт базирования на Камчатку после успешного выполнения ракетных стрельб ударным комплексом «Калибр» и противолодочной ракета-торпедой в заданном районе акватории Тихого океана. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе ТОФ.

Уточняется, что такую практику крейсер выполнял впервые. Командующий Подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев принял доклад от командира АПРК «Красноярск» капитана 1-го ранга Алексея Дружинина об успешном выполнении поставленной задачи и поздравил моряков с успешным выполнением учения. Особо отличившимся военнослужащим были вручены грамоты и награды.

Помимо этого, в ходе церемонии Дмитриев передал Дружинину икону святого Николая Чудотворца, которая особо почитается у моряков-подводников.

«Экипаж очень молодой, ему меньше полутора лет. Сформирован он 1 декабря 2023 года. Пройдя обучение, определенный курс, спустя меньше чем полтора года экипаж выполнил очень серьезную учебно-боевую задачу», — сообщил Дружинин.

Он уточнил, что задача была выполнена во многом благодаря людям, которые сконструировали и собрали крейсер. Кроме того, Дружинин добавил, что в дальнейшем такие учения будут продолжаться.

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В пресс-службе ТОФ 23 апреля сообщили, что на Балтийском флоте (БФ) прошло учение по обеспечению безопасности судоходства, в ходе которого военные моряки тренировались оборонять морские коммуникации, сопровождать и защищать гражданские суда от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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