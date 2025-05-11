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В городском округе Химки произошел пожар в двух домах на площади 184 кв. м

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Фото: t.me/mchs_mo
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Пожар на площади 184 кв. м. произошел в двух частных домах в подмосковном городском округе Химки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время ликвидировано открытое горение. В результате пожара пострадавших нет.

«На месте пожара в СНТ Ивакино-1 сосредоточены силы и средства в количестве 30 человек и шесть единиц техники», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Для установки причины возгорания будут проводиться отдельные следственные мероприятия отдела надзорной деятельности и профилактической работы, добавили в МЧС.

Пожар в Химках: горит здание цеха по производству керамических плит
Возгорание локализовано, жертв нет

В ГУ МЧС России по Нижегородской области 10 мая сообщили, что в результате пожара в многоквартирном доме Кстовского района погиб мужчина. Причиной пожара, по предварительным данным, было нарушение правил использования электрооборудования.

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