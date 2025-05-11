В Якутии зафиксировали 14 лесных пожаров на площади более 1,7 тыс. га
Специалисты в Якутии тушат 14 лесных пожаров, общая площадь которых составляет более чем 1,7 тыс. га. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии.
«На данный момент ведется работа по тушению 14 лесных пожаров на общей площади 1 794,05 га», — говорится в материале пресс-службы в Telegram-канале.
Уточняется, что горение происходит в лесах Верхоянского, Вилюйского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Эвено-Бытантайского и Чурапчинского улусов.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что в тушении возгораний задействованы 288 специалистов и 26 единиц техники.
В агентстве лесного хозяйства Бурятии 9 мая сообщили, что площадь лесных пожаров в республике за сутки увеличилась до 24,7 тыс. га. Уточнялось, что были зафиксированы 18 пожаров в Баунтовском и Еравнинском районах.