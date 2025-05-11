Мужчина пострадал из-за удара дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), в результате этого пострадал один человек. Об этом 11 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В городе Валуйки от удара дрона по движущемуся автомобилю ранен мужчина», — говорится в сообщении Гладкова в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с осколочными ранениями, где ему оказывается все необходимая помощь.
Губернатор Белгородской области 10 мая сообщил о том, что в результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области один мирный житель пострадал. Его госпитализировали и после оказали всю необходимую помощь.