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Мужчина пострадал из-за удара дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), в результате этого пострадал один человек. Об этом 11 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В городе Валуйки от удара дрона по движущемуся автомобилю ранен мужчина», — говорится в сообщении Гладкова в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с осколочными ранениями, где ему оказывается все необходимая помощь.

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Губернатор Белгородской области 10 мая сообщил о том, что в результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области один мирный житель пострадал. Его госпитализировали и после оказали всю необходимую помощь.

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