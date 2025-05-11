Песков указал на необходимость серьезных переговоров для поиска мира на Украине
Серьезные переговоры являются единственным способом обеспечить устойчивый мир на Украине. Об этом 11 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Устойчивый мир может быть найден только через серьезные переговоры», — заявил официальный представитель в ходе беседы в с журналистами, отвечая на вопрос о возможности достигнуть мира при помощи переговоров в Турции.
Кроме того, Песков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не проявил готовности к переговорам, а Киев множество раз нарушал режим прекращения огня.
«Многие москвичи, многие гости нашего города были свидетелями нарушения режима прекращения огня. Атаки беспилотников, закрытые аэропорты и угроза воздушного сообщения», — сказал Песков.
Президент России Владимир Путин 11 мая заявил, что РФ предлагает Украине без предварительных условий возобновить 15 мая прямые переговоры в ходе встречи в Стамбуле.