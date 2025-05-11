Владимир Путин анонсировал разговор с Эрдоганом

Президент Российской Федерации Владимир Путин 11 мая в ходе пресс-конференции в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца сообщил, что в воскресенье у него состоится разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции, господином Эрдоганом, я хочу попросить его, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции. Надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине», — заявил президент журналистам.

Также Владимир Путин отметил, что Турция ранее многократно предлагала свою помощь по вопросу проведения и организации украинского конфликта. Президент РФ также напомнил, что в рамках переговоров, организованных турецкой стороной, был подготовлен проект договора, подписанного руководителем украинской делегации.

«[Проект] по настоянию Запада был просто выброшен в корзину», — отметил Путин.

Эрдоган сообщил 30 апреля, что Турция рассчитывает на скорое урегулирование украинского конфликта. Он добавил, что Турция рассчитывает, что объявленное РФ перемирие в дни 80-летия Победы откроет дверь к постоянному миру.