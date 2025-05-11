Путин указал на консолидацию ряда стран вокруг общей победы над нацизмом
Участие многих лидеров стран и международных организаций в праздновании Дня Победы является свидетельством консолидации вокруг всеобщей победы над нацизмом. Об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
«Видим в таком широком участии делегаций из зарубежных стран и международных организаций вдохновляющее свидетельство подлинной консолидации вокруг непреходящих идей и ценностей нашей общей Великой Победы», — заявил президент.
Путин отметил, что Россия благодарна 13 странам, которые направили свои расчеты военнослужащих для участия в московском параде Победы.
Кроме того, президент РФ обратил внимание на то, что, несмотря на угрозы и препятствия, Москву посетили лидеры ряда европейских стран.
В этот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о том, что Путин завершил серию международных встреч с приехавшими в Москву главами государств.
В субботу президент РФ провел семь встреч. Он переговорил с представителями Вьетнама, Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Абхазии, Южной Осетии и командующим Ливийской национальной армии.
Начиная с 7 мая Путин также встретился с лидерами Венесуэлы, КНР, Сербии, Словакии, Кубы, Бразилии, Египта, Республики Конго, Монголии и Узбекистана.