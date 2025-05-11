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Путин указал на постоянные попытки Киева саботировать объявленное РФ перемирие

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Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov
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Киев в ходе объявленного РФ перемирия постоянно пытался его саботировать. Об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

«Так, киевский режим демонстративно порядка 130 раз нарушал 30-дневный, хочу это подчеркнуть, 30-дневный — с 18 марта по 17 апреля — мораторий на удары по энергетическим объектам. <…> Не соблюдалось и инициированное Россией пасхальное перемирие. Режим прекращения огня нарушался украинскими формированиями почти 5 тыс. раз», — заявил Путин.

Кроме того, президент РФ отметил, что киевские власти также нарушали режим прекращения огня. По его словам, Украина предприняла пять целенаправленных атак на районы Курской и Белгородской областей и 36 попыток нападения на других направлениях.

Помимо этого Путин добавил, что Россия в зависимости от реакции Украины не исключала возможности продления трехдневного праздничного перемирия. Он уточнил, что данная информация также была передана западным коллегам.

Также президент РФ сообщил, что Киев не откликнулся на предложение о прекращении огня и предпринимал попытки проникнуть на территорию РФ, понеся при этом очень большие потери. Путин заявил, что все попытки атак были пресечены.

Укрощение огня: почему Киеву выгодно сорвать трехдневное перемирие
И что тормозит украинское урегулирование

11 мая в 00:00 мск завершилось объявленное Путиным перемирие в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Минобороны России 10 мая сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекратили боевые действия, несмотря на объявление перемирия, в частности было зафиксировано более 9,3 тыс. нарушений.

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