Президент РФ подтвердил свой визит в Китай в сентябре 2025 года

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца 11 мая подтвердил, что в сентябре отправится с визитом в Китай.

«В сентябре состоится мой ответный визит, официальный, в Китай, на торжества, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией», — сказал он.

Российский лидер также подчеркнул символичность визитов в Москву и Пекин на главные памятные мероприятия, связанные с 80-летием Победы, так как они пройдут в столицах государств, народы которых заплатили самую высокую цену для Победы.

Путин отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин был главным гостем торжественных мероприятий Дня Победы. Он также подчеркнул, что между лидерами стран состоялись плодотворные переговоры, в ходе которых были приняты два совместных заявления на уровне глав государства, подписан целый ряд межправительственных и межведомственных соглашений, охватывающих энергетическую, торговую, финансовую, научную, культурную и другие сферы.

Министр иностранных дел КНР Ван И 10 мая назвал визит Си Цзиньпина в Москву полным успехом, который стал исторически значимым в укреплении отношений между Китаем и РФ. Глава министерства также подчеркнул, что несмотря на перемены на международной арене, неизменным остаются доверие и поддержка Китая и России. По его словам, пока два государства «стоят плечом к плечу», справедливость нигде не рухнет.