Путин назвал переговоры на полях юбилея Победы насыщенными и содержательными
Переговоры, проведенные на полях 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), были достаточно насыщенными и содержательными. Об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
«Они, конечно же, проходили в особой, торжественной, божественной, праздничной атмосфере, но при этом были исключительно насыщенными и содержательными», — сказал президент РФ.
По его словам, переговоры были наполнены темами политической, экономической и гуманитарной повестки.
В этот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о том, что Путин завершил серию международных встреч с приехавшими в Москву главами государств.
В субботу президент РФ провел семь встреч. Он переговорил с представителями Вьетнама, Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Абхазии, Южной Осетии и командующим Ливийской национальной армии.
Начиная с 7 мая Путин также встретился с лидерами Венесуэлы, КНР, Сербии, Словакии, Кубы, Бразилии, Египта, Республики Конго, Монголии и Узбекистана.