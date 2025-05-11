Песков: давить на РФ в вопросе урегулирования конфликта на Украине бесполезно

Давить на Россию чем-либо в вопросе урегулирования украинского конфликта бесполезно. Об этом 10 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия устойчива к любому давлению. Мы открыты к диалогу, мы открыты к попыткам урегулировать. <…> Давить на Россию бесполезно», — заявил Песков в беседе с телеканалом CNN.

Кроме того, он добавил, что не считает Россию загнанной в угол угрозой европейских стран ввести новые санкции в случае отказа Кремля от 30-дневного перемирия на Украине.

Газета The Wall Street Journal 10 мая сообщила о том, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц обсудили возможную блокировку газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) в качестве попытки оказать давление на РФ в случае, если Москва откажется от 30-дневного перемирия с Украиной.