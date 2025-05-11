Президент Южной Осетии высоко оценил братские отношения государства с РФ

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев высоко оценил отношения своего государства с РФ. Об этом он заявил 10 мая в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным.

«Владимир Владимирович, мы высоко ценим особые, по-настоящему братские отношения между Российской Федерацией и Южной Осетией, дорожим этими отношениями», — обратился лидер Южной Осетии к президенту РФ.

Также он поблагодарил Путина за приглашение на парад Победы, который прошел 9 мая на Красной площади.

Гаглоев отметил поддержку, оказываемую Россией всей республике и ее жителям. Он также поделился, что на территории Южной Осетии благодаря фонду президентских грантов были отреставрированы и восстановлены десятки памятников воинам Великой Отечественной. В этом процессе, по словам главы республики, были объединены практически все поколения.

Путин в ходе встречи в Кремле с главой Южной Осетии заявил 10 мая, что Российская Федерация сделает всё возможное для поддержки республики. Особое внимание, как отметил президент РФ, будет уделено вопросам безопасности, подчеркнув, что это чрезвычайно важно.