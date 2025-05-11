Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП с участием поезда в Краснодарском крае
Мир
По меньшей мере 12 человек погибли из-за вызванных ливнем обрушений в Сомали
Мир
Путин заявил о полной поддержке Россией Южной Осетии
Мир
Президент Южной Осетии высоко оценил братские отношения государства с РФ
Мир
Макрон допустил размещение на Украине нескольких тысяч западных военных
Мир
ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 28-го тура РПЛ
Мир
Путин с удовольствием принял приглашение Гунбы посетить Абхазию
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме
Общество
Кустурица восхитился энергией россиян в ходе показа постановки в парке «Москино»
Мир
WSJ узнала об обсуждении фон дер Ляйен и Мерца возможной блокировки СП-2
Мир
Путин заявил о готовности РФ продолжать сотрудничество с Абхазией
Армия
Завершилось объявленное Путиным перемирие в честь 80-летней годовщины Победы
Мир
NYT узнала об одобрении США передачи Германией 225 различных ракет Украине
Мир
В ЕП указали на нехватку ресурсов у ЕС для продолжения конфликта на Украине
Мир
СМИ сообщили о возрождении христианства в западных странах благодаря молодежи
Мир
Ватикан представил герб нового папы римского Льва XIV
Мир
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Эквадора

Президент Южной Осетии высоко оценил братские отношения государства с РФ

Президент Южной Осетии Гаглоев высоко оценил братские отношения с РФ
0
EN
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев высоко оценил отношения своего государства с РФ. Об этом он заявил 10 мая в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным.

«Владимир Владимирович, мы высоко ценим особые, по-настоящему братские отношения между Российской Федерацией и Южной Осетией, дорожим этими отношениями», — обратился лидер Южной Осетии к президенту РФ.

Также он поблагодарил Путина за приглашение на парад Победы, который прошел 9 мая на Красной площади.

Гаглоев отметил поддержку, оказываемую Россией всей республике и ее жителям. Он также поделился, что на территории Южной Осетии благодаря фонду президентских грантов были отреставрированы и восстановлены десятки памятников воинам Великой Отечественной. В этом процессе, по словам главы республики, были объединены практически все поколения.

Мировая столица: Путин открыл серию переговоров с зарубежными лидерами
Как Москва встречает иностранных гостей в преддверии 9 Мая

Путин в ходе встречи в Кремле с главой Южной Осетии заявил 10 мая, что Российская Федерация сделает всё возможное для поддержки республики. Особое внимание, как отметил президент РФ, будет уделено вопросам безопасности, подчеркнув, что это чрезвычайно важно.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025