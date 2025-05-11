Самый юный гроссмейстер РФ Землянский выиграл чемпионат Азии по блицу
Самый юный гроссмейстер России 14-летний Иван Землянский стал победителем чемпионата по блицу, который прошел в Эль-Айне, ОАЭ. Об этом 10 мая сообщили в Федерации шахмат России (ФШР).
«В мужской секции уверенную победу одержал самый юный гроссмейстер России Иван Землянский, набравший восемь очков из девяти возможных», — говорится в сообщении.
Второе место занял представитель Ирана Сина Мовахед, а бронзовым призером стал еще один молодой россиянин Рудик Макарян.
В женской секции серебряную медаль завоевала двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина, лидировавшая вплоть до последнего тура. Золото завоевала при равном количестве очков с учетом дополнительных показателей гражданка Казахстана Алуа Нурман. Третье место у представительницы КНР Сун Юйсинь.
Как отмечается, президент ФШР лично встретился с победителями и поздравил их с успешно завершенными соревнованиями.
21 мая 2024 года Иван Землянский получил звание гроссмейстера в 13 лет. Его результат вошел в десятку лучших достижений шахматных вундеркиндов всех времен и народов.