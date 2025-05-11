Один человек погиб в результате ДТП с участием поезда в Краснодарском крае

Поезд «Ласточка» столкнулся с легковым автомобилем в Краснодарском крае, в результате чего погиб один человек. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«В Динском районе на автодороге «Подъезд к станице Васюринской» водитель 1958 года рождения за рулем ВАЗ 2109 проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом «Ласточка», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что водитель автомобиля погиб до приезда машины скорой помощи. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

10 мая сообщалось о том, что в Ростовской области столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб. Авария произошла 51-м км автодороги Морозовск — Цимлянск.