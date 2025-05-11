WSJ узнала об обсуждении фон дер Ляйен и Мерца возможной блокировки СП-2

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц обсудили возможную блокировку газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) в качестве попытки оказать давление на РФ в случае, если Москва откажется от 30-дневного перемирия с Украиной. Об этом 10 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из Евросоюза (ЕС).

«Европейские союзники Киева пригрозили новыми санкциями против России, в том числе постоянной блокировкой газопровода «Северный поток – 2», соединяющего Россию с Германией», — говорится в материале издания.

Уточняется, что данная инициатива не будет входить в недавно предложенный новый пакет санкций Европы против России. По информации источников газеты, в ЕК примут данную меру в том случае, если Москва откажется или не будет соблюдать 30-дневное перемирие.

Кроме того, в издании подчеркнули, что для блокировки газопровода потребуется поддержка всех участников Евросоюза.

Агентство Bloomberg 5 мая сообщило, что Еврокомиссия намерена предложить запретить импорт газа из России к концу 2027 года. Уточнялось, что данную меру страны Европы собираются предпринять из-за стремления разорвать отношения с Россией, которая когда-то была их крупнейшим поставщиком энергоносителей.