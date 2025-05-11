В Нижегородской области мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме

В Кстовском районе Нижегородской области мужчина погиб в результате пожара в многоквартирном доме. Об этом 10 мая сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Сегодня вечером поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в селе Большое Мокрое. <…> К сожалению, погиб мужчина (личность устанавливается)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что возгорание произошло на площади 30 кв. м. В ликвидации пожара участвовали 17 специалистов и пять единиц техники. Причиной пожара было нарушение правил использования электрооборудования.

В частично расселенном многоквартирном доме в Приморье 2 мая произошел пожар, в котором погиб пенсионер. Уточнялось, что возгорание ликвидировали на площади 300 кв. м. По прибытии пожарных горели крыша дома и две квартиры.