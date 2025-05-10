Макрон допустил размещение на Украине нескольких тысяч западных военных

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что на Украине стоит разместить несколько тысяч западных военных в качестве резервных сил. Об этом 10 мая он заявил в интервью французской газете Le Parisien.

«Ключевой элемент — иметь войска на Украине. Это могли бы быть несколько тысяч, но не сотни тысяч», — сказал президент Франции.

Макрон пояснил, что эти войска будут размещены в качестве резервных сил в воздухе или на стратегических позициях вдали от линии фронта. Издание отметило, что интервью у французского лидера журналист взял 9 мая в поезде по дороге в Киев.

Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыли 10 мая в Киев для участия в саммите «коалиции желающих», на котором планировалось обсудить поддержку Украины странами Европы.