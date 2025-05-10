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Кустурица восхитился энергией россиян в ходе показа постановки в парке «Москино»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент РФ Владимир Путин и российские граждане обладают особой энергией, которая меняет мир. Об этом 10 мая заявил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица во время показа постановки «Победа! Знамя над Рейхстагом!» в кинопарке «Москино».

«Мне нравится то, что у вас есть такая энергия, которую, я могу сказать свободно, которой ваш президент меняет мир, не только Россию. Он объединяет то, что происходит в мире», — сказал кинорежиссер.

Он также отметил, что для Путина культура является очень важным аспектом. По его словам, она исходит из религии.

Кроме того, корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов подарил Кустурице репринт выпуска газеты «Известия» от 9 мая 1945 года.

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Концерт, посвященный 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая прошел в московском парке «Зарядье». На мероприятии присутствовали советский и российский актер театра, кино и телевидения Сергей Гармаш и российский альтист, дирижер и народный артист СССР Юрий Башмет. Все посетители парка Победы могли получить репринт выпуска газеты «Известия» от 9 мая 1945 года.

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