Белоусов назвал Нигерию перспективным партнером РФ в Африке

Россия рассматривает Нигерию как перспективного партнера в Африке. Об этом 10 мая заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с коллегой из Нигерии Кристофером Гвабином Мусой.

«Мы рассматриваем Нигерию как перспективного партнера на Африканском континенте», — сказал Белоусов.

Он добавил, что Россия поддерживает настрой нигерийских властей по поводу укрепления своих вооруженных сил для защиты суверенитета, а также двустороннее сотрудничество РФ и Нигерии в военной и военно-технической сферах.

Кристофер Гвабин Муса отметил, что его страна очень дорожит дружбой с Россией и высоко ценит помощь, которую она оказывает. Он также подчеркнул, что РФ работает во благо мира и стабильности и всегда выполняет соглашения.

В Минобороны РФ уточнили, что переговоры прошли на следующий день после мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Президент РФ Владимир Путин 10 мая заявил, что Россия продолжит помогать Буркина-Фасо бороться с терроризмом на территории страны. Он также отметил, что РФ отдает приоритет оказанию гуманитарной помощи Уагадугу, напомнив, что в прошлом году на безвозмездной основе было отправлено 25 тыс. т пшеницы, а в этом месяце в африканскую республику прибудет крупная партия другого продовольствия.