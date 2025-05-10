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NYT узнала об одобрении США передачи Германией 225 различных ракет Украине

NYT: США одобрили передачу ФРГ Киеву 125 дальнобойных ракет и 100 ракет для ПВО
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Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Bernd Wüstneck
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США одобрили передачу Германией 100 ракет для системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и 125 дальнобойных артиллерийских снарядов для Украины. Об этом 10 мая сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителя американского конгресса.

«Cоединенные Штаты одобрили передачу Германией 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot», — говорится в материале издания.

Кроме того, по информации газеты, коалиция из европейских стран, которые поддерживают Украину, не справляются с поставками необходимых Киеву средств с тех пор, как президент США Дональд Трамп дал понять, что Европе стоит «взять на себя большую часть нагрузки» по обеспечению безопасности киевского режима.

Европейские страны всё равно продолжат осуществлять поставки вооружения Киеву, однако, как отметили эксперты издания, в оружейной отрасли для того, чтобы вывести сборочные европейские линии на полную мощность, потребуются долгие годы.

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Политический обозреватель Славомир Билински 7 мая сообщил о том, что склады Североатлантического альянса (НАТО) с техникой и боеприпасами почти пусты из-за помощи Украине. По его словам, эксперты считают, что в случае неожиданного конфликта многие армии НАТО столкнутся с серьезными проблемами военного реагирования в течение первых недель.

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