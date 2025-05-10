В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал мирный житель

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородский район оказался под обстрелом, один мирный житель получил ранения. Об этом сообщил 10 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по территории сельхозпредприятия ранена женщина. С баротравмой и осколочными ранениями лица и шеи она доставлена в Октябрьскую РБ (районную больницу. — Ред.)», — написал он в своем Telegram-канале.

После оказания необходимой медицинской помощи бригада скорой помощи доставит пострадавшую в областную клиническую больницу.

Гладков 3 мая сообщил, что в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на село Архангельское пострадали три мирных жителя, в том числе один несовершеннолетний. Губернатор сообщил, что пострадавшие сами обратились в Центральную районную больницу (ЦРБ), после чего двоих госпитализировали в белгородское медицинское учреждение.