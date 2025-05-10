Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам на территории РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, регламентирующий порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории страны. Об этом 10 мая говорится в постановлении на официальном интернет-портале правовой информации.

«Помощь в экстренной форме при острых заболеваниях или обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни, оказывается иностранным гражданам бесплатно», — говорится в документе.

В тексте постановления уточняется, что иностранным гражданам на территории России экстренная медицинская помощь будет предоставляться бесплатно и в соответствии с российским законодательством. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года и будут актуальны до 1 сентября 2031 года.

Президент РФ Владимир Путин 28 апреля продлил до 10 сентября срок, в который иностранцы должны узаконить свое положение в России. Соответствующий указ 28 апреля размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее граждане других стран должны были сделать это до 30 апреля. Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.