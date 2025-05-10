Семейная пара пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

В Шебекинском округе Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дроном по автомобилю, ехавшему по дороге Зиборовка – Шамино, ранения получила семейная пара. Об этом 10 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Бригада скорой помощи доставляет пострадавших с баротравмами в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что автомобиль супругов полностью сгорел.

Накануне, 9 мая, 65-летний мужчина получил множественные осколочные ранения при обстреле села Званное Глушковского района Курской области. Позже он умер от полученных травм, несмотря на помощь медиков.