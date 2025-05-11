«Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом»

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин указал на консолидацию ряда стран вокруг общей победы над нацизмом
Мир
По меньшей мере 12 человек погибли из-за вызванных ливнем обрушений в Сомали
Мир
Президент РФ подтвердил свой визит в Китай в сентябре 2025 года
Мир
Президент Южной Осетии высоко оценил братские отношения государства с РФ
Мир
Макрон допустил размещение на Украине нескольких тысяч западных военных
Мир
ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 28-го тура РПЛ
Мир
Белоусов назвал Нигерию перспективным партнером РФ в Африке
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме
Мир
Песков указал на необходимость серьезных переговоров для поиска мира на Украине
Спорт
Самый юный гроссмейстер РФ Землянский выиграл чемпионат Азии по блицу
Мир
Путин заявил о готовности РФ продолжать сотрудничество с Абхазией
Армия
Завершилось объявленное Путиным перемирие в честь 80-летней годовщины Победы
Происшествия
В Республике Тыва произошло землетрясение магнитудой 3,8
Мир
В ЕП указали на нехватку ресурсов у ЕС для продолжения конфликта на Украине
Мир
Президент РФ предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле
Политика
Путин сообщил об ожидании восстановления конструктивных отношений с Европой
Мир
WSJ сообщила о признании Трампом сложности в решении конфликта на Украине

«Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом»

Встреча Владимира Путина с представителями СМИ. Основные цитаты
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент России Владимир Путин 10 мая встретился с представителями прессы. Он подвел итоги переговоров с лидерами стран, приехавшими на празднование 80-летия Победы, а также ответил на вопросы журналистов по главным темам мировой и внутренней политики. Основные цитаты — в материале «Известий».

О юбилее Победы

Хочу еще раз поздравить всех вас с праздником, с 80-летием Победы. Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом. А это и наши союзники по антигитлеровской коалиции, и воины Китая, и участники антифашистского сопротивления в Европе, бойцы народно-освободительных движений в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добровольцы из стран Латинской Америки.

Парад победы

Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана во время парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

С нашими друзьями и единомышленниками нас объединяет ответственность за построение будущего справедливого мира.

Признательны руководителям 13 государств, которые направили для участия в Параде на Красной площади подразделения своих Вооруженных сил.

О ветеранах

Было особой честью приветствовать на трибунах главных героев — ветеранов Второй мировой войны из России, Израиля и других стран.

Об отношениях России и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин был главным гостем торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. У нас состоялись исключительно продуктивные переговоры.

Условлено, что в сентябре состоится мой ответный визит в Китай, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией.

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву. Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев

Глубоко символично и закономерно, что основные и, по сути, главные памятные мероприятия, связанные с 80-летием окончания Второй мировой войны в Европе и в Азии, пройдут именно в Москве и Пекине.

О встречах с лидерами зарубежных стран

Всего в торжествах приняли участие 27 глав государств из СНГ, стран Азии, Африки и других государств. Еще шесть стран были представлены на высоком уровне.

Вопросы, от которых прямо зависит стабильное, устойчивое развитие всего мирового сообщества, были в центре состоявшихся в Москве многосторонних встреч.

Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии

Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи

Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Сергей Бобылев

Они проходили в праздничной атмосфере, но были исключительно содержательными, наполненными вопросами политической и гуманитарной повестки.

О корейских военных

Рад был лично поблагодарить военачальников Корейской Народной Армии, передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа Корейской народно-демократической республики, которые вместе с нашими бойцами профессионально, хочу это подчеркнуть, добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области от формирования киевского режима, показали хорошую выучку и подготовку.

Об отношениях с Европой

На праздники приняли лидеры некоторых европейских стран, Сербии, Словакии — понимаем, с каким давлением они сталкивались, поэтому отдаем должное их готовности почтить память тех, кто сражался за освобождение этих государств и ценим их нравственную позицию.

Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Сергей Бобылев

Рано или поздно, опираясь на уроки истории, мнения своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления отношений с государствами Европы.

О ситуации на Украине

В ходе прошедших в Москве переговоров и встреч затрагивался и вопрос урегулирования на Украине. Мы благодарны нашим гостям и друзьям за то внимание, которое они уделяет этому вопросу.

Об инициированных Россией перемириях

Россия ранее неоднократно выступала с предложениями о прекращении огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной.

Киев нарушал мораторий на удары по энергетическим объектам, не соблюдалось и Пасхальное перемирие: режим прекращения огня нарушался примерно 5000 раз.

ВСУ
Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov/File Photo

Тем не менее, на День Победы, этот святой для нас праздник, мы объявили перемирие в третий раз. Более того, мы передавали нашим коллегам на Западе нашу позицию, что в будущем не исключаем возможность продлить сроки перемирия, но разумеется после анализа того, что произойдет в эти несколько дней.

И что мы видим? Вы сами все это видите — киевские власти вообще не откликнулись на наше прекращение огня. Более того, после нашего предложения, а это произошло 5 мая, киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки.

За эти три дня объявленного нами прекращения огня произошло то, что вы тоже видели из СМИ — было предпринято за это время пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу РФ в районе Курской области и Белгородской области. На других направлениях отражено еще 36 атак.

Наши специалисты считают, что они не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим мотивам.

ВСУ
Фото: REUTERS/Stringer

Украинские власти не только отклонили наше предложение, но и пытались запугивать лидеров государств, собравшихся на празднества в Москве.

О переговорах с Украиной

Мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с украинской стороной.

Мы предлагаем Украине возобновить переговоры, которые они прервали в 2022 году. Без всяких предварительных условий. Начать предлагаю незамедлительно, в следующий четверг, 15 мая, там, где они были прерваны: в Стамбуле.

Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной, их смысл в том, чтобы найти первопричины этого конфликта. Не исключено, что в ходе этих переговоров можно будет договориться о новых перемириях, о новых прекращения огня. Причем, о реальном перемирии, которое бы соблюдалось не только Россией, но и украинской стороной.

Наше предложение на столе, решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые, руководствуясь, похоже, своими личными политическими мотивами, а не интересами их народов, хотят продолжать войну с Россией руками Украины.

президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: REUTERS/Eva Korinkova

Повторю: Россия готова к переговорам с Украиной. Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем переговоры.

Завтра у нас намечен разговор с Эрдоганом, я хочу попросить его о возможности проведения переговоров.

Об итогах празднования 80-летия Победы

Хочу еще раз поблагодарить глав государств, которые приехали в Москву на празднование 80-летия Победы. Уверен, тот дух солидарности и согласия, который объединял нас в эти дни в Москве, продолжится в нашем сотрудничестве во имя безопасности и мира.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир