Президент России Владимир Путин 10 мая встретился с представителями прессы. Он подвел итоги переговоров с лидерами стран, приехавшими на празднование 80-летия Победы, а также ответил на вопросы журналистов по главным темам мировой и внутренней политики. Основные цитаты — в материале «Известий».

О юбилее Победы

Хочу еще раз поздравить всех вас с праздником, с 80-летием Победы. Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом. А это и наши союзники по антигитлеровской коалиции, и воины Китая, и участники антифашистского сопротивления в Европе, бойцы народно-освободительных движений в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добровольцы из стран Латинской Америки.

Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана во время парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

С нашими друзьями и единомышленниками нас объединяет ответственность за построение будущего справедливого мира.

Признательны руководителям 13 государств, которые направили для участия в Параде на Красной площади подразделения своих Вооруженных сил.

О ветеранах

Было особой честью приветствовать на трибунах главных героев — ветеранов Второй мировой войны из России, Израиля и других стран.

Об отношениях России и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин был главным гостем торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. У нас состоялись исключительно продуктивные переговоры.

Условлено, что в сентябре состоится мой ответный визит в Китай, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву. Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев

Глубоко символично и закономерно, что основные и, по сути, главные памятные мероприятия, связанные с 80-летием окончания Второй мировой войны в Европе и в Азии, пройдут именно в Москве и Пекине.

О встречах с лидерами зарубежных стран

Всего в торжествах приняли участие 27 глав государств из СНГ, стран Азии, Африки и других государств. Еще шесть стран были представлены на высоком уровне.

Вопросы, от которых прямо зависит стабильное, устойчивое развитие всего мирового сообщества, были в центре состоявшихся в Москве многосторонних встреч.

Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Сергей Бобылев

Они проходили в праздничной атмосфере, но были исключительно содержательными, наполненными вопросами политической и гуманитарной повестки.

О корейских военных

Рад был лично поблагодарить военачальников Корейской Народной Армии, передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа Корейской народно-демократической республики, которые вместе с нашими бойцами профессионально, хочу это подчеркнуть, добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области от формирования киевского режима, показали хорошую выучку и подготовку.

Об отношениях с Европой

На праздники приняли лидеры некоторых европейских стран, Сербии, Словакии — понимаем, с каким давлением они сталкивались, поэтому отдаем должное их готовности почтить память тех, кто сражался за освобождение этих государств и ценим их нравственную позицию.

Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Сергей Бобылев

Рано или поздно, опираясь на уроки истории, мнения своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления отношений с государствами Европы.

О ситуации на Украине

В ходе прошедших в Москве переговоров и встреч затрагивался и вопрос урегулирования на Украине. Мы благодарны нашим гостям и друзьям за то внимание, которое они уделяет этому вопросу.

Об инициированных Россией перемириях

Россия ранее неоднократно выступала с предложениями о прекращении огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной.

Киев нарушал мораторий на удары по энергетическим объектам, не соблюдалось и Пасхальное перемирие: режим прекращения огня нарушался примерно 5000 раз.

Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov/File Photo

Тем не менее, на День Победы, этот святой для нас праздник, мы объявили перемирие в третий раз. Более того, мы передавали нашим коллегам на Западе нашу позицию, что в будущем не исключаем возможность продлить сроки перемирия, но разумеется после анализа того, что произойдет в эти несколько дней.

И что мы видим? Вы сами все это видите — киевские власти вообще не откликнулись на наше прекращение огня. Более того, после нашего предложения, а это произошло 5 мая, киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки.

За эти три дня объявленного нами прекращения огня произошло то, что вы тоже видели из СМИ — было предпринято за это время пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу РФ в районе Курской области и Белгородской области. На других направлениях отражено еще 36 атак.

Наши специалисты считают, что они не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим мотивам.

Фото: REUTERS/Stringer

Украинские власти не только отклонили наше предложение, но и пытались запугивать лидеров государств, собравшихся на празднества в Москве.

О переговорах с Украиной

Мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с украинской стороной.

Мы предлагаем Украине возобновить переговоры, которые они прервали в 2022 году. Без всяких предварительных условий. Начать предлагаю незамедлительно, в следующий четверг, 15 мая, там, где они были прерваны: в Стамбуле.

Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной, их смысл в том, чтобы найти первопричины этого конфликта. Не исключено, что в ходе этих переговоров можно будет договориться о новых перемириях, о новых прекращения огня. Причем, о реальном перемирии, которое бы соблюдалось не только Россией, но и украинской стороной.

Наше предложение на столе, решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые, руководствуясь, похоже, своими личными политическими мотивами, а не интересами их народов, хотят продолжать войну с Россией руками Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Eva Korinkova

Повторю: Россия готова к переговорам с Украиной. Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем переговоры.

Завтра у нас намечен разговор с Эрдоганом, я хочу попросить его о возможности проведения переговоров.

Об итогах празднования 80-летия Победы

Хочу еще раз поблагодарить глав государств, которые приехали в Москву на празднование 80-летия Победы. Уверен, тот дух солидарности и согласия, который объединял нас в эти дни в Москве, продолжится в нашем сотрудничестве во имя безопасности и мира.