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Глава МИД Китая заявил об о полном успехе визита лидера КНР в Россию

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Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Станислав Красильников
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Визит Си Цзиньпина в Москву завершился полным успехом и стал исторически значимым в укреплении отношений между Китаем и РФ. Об этом 10 мая заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Визит имеет большое историческое значение для дальнейшего укрепления китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства и координации в новую эпоху, для совместной защиты <...> международного порядка», — приводит слова Ван И МИД КНР на сайте.

Кроме того, он отметил, что уровень развития отношений Пекина и Москвы в ходе встреч продемонстрировал, что «попытка вбить клин» между странами — это несбыточная мечта.

Глава министерства подчеркнул, что несмотря на перемены на международной арене, неизменным остается доверие и поддержка Китая и России. По его словам, пока два государства «стоят плечом к плечу», справедливость нигде не рухнет.

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Ранее, 8 мая, президент России Владимир Путин заявил о том, что отношения РФ и Китая не зависят от текущей мировой конъюнктуры. Помимо этого, он отметил выстроенную устойчивую систему взаимной торговли и внешнеторговые операции, которые выполняются в национальных валютах, то есть в рублях и юанях.

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