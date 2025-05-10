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МИД Индии сообщил о нарушении соглашения о прекращении огня Пакистаном

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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
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Пакистан нарушил соглашение о прекращении военных действий. Об этом 10 мая сообщил замглавы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге, видео которого опубликовано на странице официального представителя индийского МИДа Рандхира Джайсвала в соцсети X (бывш. Twitter).

«В течение последних нескольких часов были зафиксированы повторные нарушения соглашения, достигнутого ранее сегодня между директорами генеральных штабов Индии и Пакистана. Это является нарушением достигнутого сегодня соглашения», — сказал он.

Мисри добавил, что индийским вооруженным силам даны указания «жестко бороться с нарушениями вдоль границы», поскольку очевидцы в Джамму и Сринагаре слышали и видели взрывы и снаряды в небе.

«Вооруженные силы (Индии. — Ред.) дают адекватный и соответствующий ответ на эти нарушения, и мы воспринимаем их очень, очень серьезно. Мы призываем Пакистан принять соответствующие меры для устранения этих нарушений и ответственно подойти к решению ситуации», — заключил замглавы МИД Индии.

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В Джамму и Кашмире в этот день спустя несколько часов после объявления Индией и Пакистаном режима прекращения огня прогремели взрывы. По словам местных жителей и очевидцев, на которых ссылается агентство, в городах Сринагар и Джамму были слышны взрывы, а в небе над Джамму заметили снаряды и вспышки.

Ранее в этот день глава МИД Индии заявил, что военные командования двух стран провели переговоры и согласовали прекращение всех боевых действий с 17:00 по местному времени (14:30 мск), при этом термин «прекращение огня» использован не был.

Глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил достижение договоренности с Индией о немедленном прекращении огня. Он подчеркнул, что Пакистан неизменно выступает за мир и безопасность в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью. Тогда же Дар заявил, что нанесение Пакистаном ударов по территории Индии является оборонительной мерой. Он также добавил, что индийская агрессия является неприемлемой, назвав их действия за последние 48 часов «непрерывным потоком лжи».

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