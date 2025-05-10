Келлог связал 30-дневное перемирие с началом урегулирования конфликта на Украине
Перемирие на 30 дней позволит урегулировать конфликт на Украине, который стал самым продолжительным со времен Второй мировой войны. Об этом 10 мая сообщил спецпосланник США по Украине Кит Келлог в социальной сети Х (бывш. Twitter).
«Прекращение огня на 30 дней положит начало процессу окончания крупнейших и самых продолжительных боевых действий в Европе со времен Второй мировой войны», — заявил Келлог.
Он напомнил, что американский президент Дональд Трамп призывает как можно скорее установить режим прекращения огня.
Ранее в этот же день телеканал NBC рассказал о плане США, Европы и Украины по урегулированию украинского конфликта, который содержит 22 пункта. Канал отметил, что инициатива будет соответствовать одному из ключевых требований Москвы: Вашингтон не будет поддерживать вступление Киева в НАТО. Уточнялось, что план представит президенту РФ Владимиру Путину спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.