Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков рассказал о готовности Кремля рассмотреть 30-дневное перемирие
Общество
Белоусов заявил о стремлении России расширять военные связи с Нигером
Мир
Келлог связал 30-дневное перемирие с началом урегулирования конфликта на Украине
Политика
Путин назвал Зимбабве надежным партнером России в Африке
Общество
Дети растоптали флаг с георгиевской лентой в Обнинске
Мир
Австралийский мотоклуб «Ночные волки» провел мотопробег в честь годовщины Победы
Мир
В США зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1
Мир
Глава «Росатома» анонсировал переговоры с Гросси в первой половине июня
Мир
Белоусов заявил о возможности повысить боеспособность Буркина-Фасо
Пресс-релизы
Более 300 автомобилей завершили автопробег около Музея Победы
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Джамму и Кашмире после соглашения о прекращении огня
Мир
СМИ рассказали о плане западных стран по прекращению украинского конфликта
Политика
Путин назвал борьбу с терроризмом общей целью России и Буркина-Фасо
Мир
Белоусов обсудил направления военного сотрудничества с главой МО Мали
Мир
СМИ сообщили о возрождении христианства в западных странах благодаря молодежи
Мир
Лихачев рассказал о строительстве нового научного ядерного центра во Вьетнаме
Мир
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Эквадора

Келлог связал 30-дневное перемирие с началом урегулирования конфликта на Украине

0
EN
Фото: TASS/AP/Evgeniy Maloletka
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Перемирие на 30 дней позволит урегулировать конфликт на Украине, который стал самым продолжительным со времен Второй мировой войны. Об этом 10 мая сообщил спецпосланник США по Украине Кит Келлог в социальной сети Х (бывш. Twitter).

«Прекращение огня на 30 дней положит начало процессу окончания крупнейших и самых продолжительных боевых действий в Европе со времен Второй мировой войны», — заявил Келлог.

Он напомнил, что американский президент Дональд Трамп призывает как можно скорее установить режим прекращения огня.

Укрощение огня: почему Киеву выгодно сорвать трехдневное перемирие
И что тормозит украинское урегулирование

Ранее в этот же день телеканал NBC рассказал о плане США, Европы и Украины по урегулированию украинского конфликта, который содержит 22 пункта. Канал отметил, что инициатива будет соответствовать одному из ключевых требований Москвы: Вашингтон не будет поддерживать вступление Киева в НАТО. Уточнялось, что план представит президенту РФ Владимиру Путину спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025