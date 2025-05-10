Мерц выразил готовность созвониться с Путиным после визита в Киев

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что готов провести разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом 10 мая он заявил в интервью Bild в ходе визита в Киев.

«Если возникнет необходимость, если это поможет положить конец этому <конфликту>, я готов сделать многое. Но сначала мы должны посмотреть, сможем ли мы достичь цели прекращения огня после этих выходных», — ответил он на вопрос о прямом разговоре с российским лидером.

Канцлер Германии также уточнил, что поездка президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министров Великобритании и Польши, Кира Стармера и Дональда Туска на Украину была согласована с американским лидером Дональдом Трампом.

Мерц подчеркнул, что указанные западные политики призывают к 30-дневному прекращению огня, которое позволит подготовиться к мирным переговорам. Представители Парижа, Лондона, Берлина и Варшавы ожидают от российского лидера ответа на это предложение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на странице в социальной сети Х (бывш. Twitter) в этот день сообщил, что Украина и ее партнеры готовы к полному прекращению огня на 30 дней.

Сибига добавил, что прибывшие в Киев Макрон, Мерц, Туск и Стармер вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским провели телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Стороны обсуждали мирное урегулирование конфликта.