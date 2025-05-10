СМИ сообщили о взрывах в Джамму и Кашмире после соглашения о прекращении огня

В Джамму и Кашмире спустя несколько часов после объявления Индией и Пакистаном режима прекращения огня прогремели взрывы. Об этом 10 мая сообщило агентство Reuters.

По словам местных жителей и очевидцев, на которых ссылается агентство, в городах Сринагар и Джамму были слышны взрывы, а в небе над Джамму заметили снаряды и вспышки.

«Военные представители обеих стран не сразу отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию», — уточнили в материале.

Ранее в этот день глава МИД Индии заявил, что военные командования двух стран провели переговоры и согласовали прекращение всех боевых действий с 17:00 по местному времени (14:30 мск), при этом термин «прекращение огня» использован не был.

Глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил достижение договоренности с Индией о немедленном прекращении огня. Он подчеркнул, что Пакистан неизменно выступает за мир и безопасность в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью. Тогда же Дар заявил, что нанесение Пакистаном ударов по территории Индии является оборонительной мерой. Он также добавил, что индийская агрессия является неприемлемой, назвав их действия за последние 48 часов «непрерывным потоком лжи».