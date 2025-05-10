В США зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1

В американском штате Теннесси произошло землетрясение магнитудой 4,1, толчки также ощущались в Атланте. Об этом 10 апреля сообщил телеканал NBC News.

«В Теннесси было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1, которое ощущалось в Атланте, на западе Северной Каролины и в других местах», — сказано в сообщении со ссылкой на геологическую службу США.

Уточняется, что толчки жители ощутили в 9:04 (в 17:04 по мск). Эпицентр находился примерно в 20 км от города Гринбек.

Как сообщает NBC News, землетрясения в этом регионе не редкость. Сейсмическая зона Восточного Теннесси является одной из самых активных на юго-востоке страны и простирается через части Теннесси, Джорджии и Алабамы. Кроме того, телеканал указал, что на следующей неделе с вероятностью в 5% могут быть афтершоки магнитудой 4 или выше.

Ранее, 5 мая, землетрясение магнитудой 5,9 произошло у восточного побережья Тайваня. Отмечалось, что эпицентр был расположен в 33,7 км к юго-востоку от округа Хуалянь. Глубина землетрясения составила 6,6 км.