В Кремле заявили об отсутствии каналов для диалога с Макроном по перемирию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 мая сообщил, что у Москвы отсутствуют каналы для диалога с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу предложенного западными странами 30-дневного перемирия на Украине.

«У нас нет каналов диалога с президентом Франции, но у нас есть определенные каналы диалога с Вашингтоном, которые мы поддерживаем, обсуждаются различные вопросы», — сказал он «Первому каналу», комментируя предложение о перемирии.

Кроме того, официальный представитель Кремля подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин заявлял: Россия готова к началу переговоров без предварительных условий. Однако, как отметил Песков, реакции Киева на это предложение озвучено не было.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на странице в социальной сети Х (бывш. Twitter) в этот день сообщил, что Украина и ее партнеры готовы к полному прекращению огня на 30 дней.

Сибига добавил, что прибывшие в Киев президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Польши и Британии Дональд Туск и Кир Стармер вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским провели телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Стороны обсуждали мирное урегулирование конфликта.