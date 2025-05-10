Умер бывший баскетболист «Енисея» Драган Лабович

На 38-м году жизни умер бывший игрок ряда клубов Единой лиги ВТБ Драган Лабович. Об этом 10 мая сообщили на странице Адриатической лиги в соцсети X (бывш. Twitter).

По информации спортивного портала Eurohoops, причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ. В сообщении на сайте Федерации баскетбола Сербии (KSS) точную причину смерти не называют.

«Федерация баскетбола Сербии выражает глубочайшие соболезнования семье. Драган Лабович будет похоронен в понедельник, 12 мая 2025 года», — говорится в сообщении спортивной организации.

Сербский баскетболист, выступавший на позиции форварда, построил насыщенную международную карьеру. Лабович заявил о себе в 2003 году в клубе FMP Zeleznik, с которым позже выиграл Кубок Радивоя Корача в 2005 и 2007 годах. Также он выступал за «Борац», «Арис», «Скайлайнерс Франкфурт» и множество других клубов из разных стран, завершив карьеру в «Прокупле» по окончании сезона-2018/19. Он дважды становился чемпионом Европы в составе молодежной сборной Сербии и вызывался в национальную команду.

В России Лабович играл с 2011 по 2013 год, представляя красноярский «Енисей», самарские «Красные Крылья» и «Пари Нижний Новгород».