В Испании на протесты с призывом к отставке Санчеса вышли 25 тыс. человек

Протесты, на которых звучали призывы к отставке премьер-министра Испании Педро Санчеса, прошли в Мадриде. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на данные муниципальных властей.

«25 тысяч человек собрались в полдень в эту субботу на площади Колумба в Мадриде», — следует из публикации.

Уточняется, что граждане Испании выступили за отставку главы правительства и выдвинули требование назначить выборы.

Кроме того, как сообщает «Газета.Ru», митингующие призвали посадить Санчеса в тюрьму из-за действий правительства в Валенсии во время наводнений.

Жители Испании протестовали 9 мая в Мадриде напротив здания правительства. Сообщалось, что европейцы организовали уличную выставку «Куда идут твои налоги». Целью акции было обратить внимание, на что правительство тратит средства налогоплательщиков. Помимо этого, во время митинга несколько человек демонстрировали флаг Украины и таблички с изображениями.