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Лихачев рассказал о строительстве нового научного ядерного центра во Вьетнаме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 10 мая рассказал «Известиям» про соглашения с Вьетнамом в сфере атомной энергетики и новый научный ядерный центр в республике.

Он сообщил, что Россия и Вьетнам выходят на новый уровень сотрудничества в области атомной энергетики, отметив, что в провинции Донгань началось строительство исследовательского центра ядерной науки, а также зафиксирован переход к созданию полноценного энергетического проекта.

«Это новое качество. Мы много лет сотрудничаем с Вьетнамом, с 1980-х годов. Огромное количество специалистов подготовлено, много исследований, много нашего совместного участия в международных институтах <...>. Но в двусторонке всегда новый объект — это новое качество», — подчеркнул Лихачев.

По его словам, правительство Вьетнама после 15 лет обсуждений вернулось к проекту атомной энергетики российского дизайна и соответствующая договоренность была подтверждена на уровне лидеров стран.

Чувство донга: Россия и Вьетнам комплексно укрепляют сотрудничество
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Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом сообщил в этот день, что Россия и Вьетнам договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности. То Лам также отметил, что договорился с российским лидером углублять сотрудничество в сферах безопасности и военной техники.

Российский лидер также заявил, что отношения России и Вьетнама развиваются успешно по всем направлениям. В качестве примера президент привел товарооборот РФ и Вьетнама, который в 2024 году вырос на 20%, что является положительным результатом. Помимо этого, генсек ЦК Компартии заявил о намерении обговорить с российским лидером «некоторые актуальные стратегические вопросы».

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