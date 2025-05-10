В Бурятии локализовали пожар на 110 га

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Бурятии на 110 га и не допустили переход огня на поселок Романовка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«Пожар локализован на 110 га», — следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что с помощью вертолета Ми-8 спасатели сбросили 18 тонн воды на очаги пожара. Кроме того, сотрудники МЧС проложили две минерализованные полосы и провели отжиг сухой травы.

Всего к ликвидации пожара привлекли более 200 человек и 43 единицы техники.

Площадь лесных пожаров в Республике Бурятия 9 мая достигла 24,7 тыс. га. В ведомстве призвали жителей осторожнее обращаться с огнем и не посещать лес в период действующего противопожарного режима.