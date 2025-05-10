Более 300 автомобилей завершили автопробег около Музея Победы

10 мая у стен Музея Победы завершился однодневный автопробег «Круг Победы» по Москве, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 300 классических автомобилей, выпущенных в середине ХХ века, а также современные образцы автопрома. Среди них — легендарные ГАЗ-20 «Победа», ГАЗ-13 «Чайка», BMW 1930-х годов, спецтехника, Aurus и не только.

«Я участвовал в пробеге уже второй раз, приехал на «Москвиче-407» 1958 года выпуска. Очень много труда было вложено в восстановление этого автомобиля. Планирую в следующем году также проехать на нем по городу, потому что впечатления от заезда, как всегда, самые положительные», — рассказал участник ретроралли Михаил.

Москвичи и гости столицы увидели около музея на Поклонной горе «Чайку», которая везла Гагарина на параде в Москве в честь его первого полета в космос, кабриолет Иосифа Сталина, автомобили Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Бориса Ельцина, а также автомобиль, участвовавший в параде Победы на Красной площади. Все желающие могли сфотографироваться с ретротехникой и пообщаться с водителями.

В автопробеге приняли участие представители Казахстана, Киргизии, Республики Беларусь и других стран. Среди почетных гостей была легендарная теле- и радиоведущая Анна Шатилова. Экипажи вместе с гостями возложили цветы к Вечному огню, а также посетили новую экспозицию музея на Поклонной горе «Путь к Победе».