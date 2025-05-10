Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле заявили об отсутствии каналов для диалога с Макроном по перемирию
Общество
Белоусов заявил о стремлении России расширять военные связи с Нигером
Политика
Путин указал на тревогу России из-за развития палестино-израильского конфликта
Политика
Путин назвал Зимбабве надежным партнером России в Африке
Общество
В Бурятии локализовали пожар на 110 га
Мир
Австралийский мотоклуб «Ночные волки» провел мотопробег в честь годовщины Победы
Общество
Умер бывший баскетболист «Енисея» Драган Лабович
Мир
Глава «Росатома» анонсировал переговоры с Гросси в первой половине июня
Мир
В Испании на протесты с призывом к отставке Санчеса вышли 25 тыс. человек
Пресс-релизы
Более 300 автомобилей завершили автопробег около Музея Победы
Мир
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Эквадора
Мир
СМИ рассказали о плане западных стран по прекращению украинского конфликта
Мир
Число погибших в аварии с автобусом в Турции возросло до восьми человек
Мир
Белоусов обсудил направления военного сотрудничества с главой МО Мали
Мир
Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию
Мир
Лихачев рассказал о строительстве нового научного ядерного центра во Вьетнаме
Мир
На Украине рассказали об увольнении топ-чиновника СБУ за связь с вором в законе

Белоусов обсудил направления военного сотрудничества с главой МО Мали

0
EN
Фото: Минобороны России
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов обсудил актуальные направления сотрудничества в оборонной сфере с коолегой из Республики Мали Садио Камарой. Об этом 10 мая сообщили в Минобороны РФ.

Российский министр поздравил малийского коллегу с присвоением звания корпусного генерала, отметив, что оно подчеркивает вклад Камары в укрепление национальной государственности.

«Много вопросов, которые мы сейчас решаем, и есть еще ряд вопросов, которые еще предстоит решить», — заявил Белоусов, указав на широкую повестку сотрудничества Москвы и Бамако.

Камара, в свою очередь, поздравил российского коллегу с успешным празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне от имени президента Конфедерации стран Сахеля Ассими Гоиты. Он отметил, что власти и народ этого региона Африки поддерживают РФ в борьбе с нацизмом «особенно в специальной военной операции, которая, без сомнения, скоро завершится победой».

Центр притяжения: «Русский дом» в Анголе готов к открытию
Россотрудничество ожидает финансирования для старта проекта

Ранее в этот же день Белоусов сообщил, что Россия рассматривает конфедерацию Сахеля как желание Нигера, Буркина-Фасо и Мали укреплять военные связи. Кроме того, на встрече с коллегой из Нигера Салифу Моди он подчеркнул, что сотрудничество в оборонной сфере находится на личном контроле президента Российской Федерации Владимира Путина.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025