Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов обсудил актуальные направления сотрудничества в оборонной сфере с коолегой из Республики Мали Садио Камарой. Об этом 10 мая сообщили в Минобороны РФ.

Российский министр поздравил малийского коллегу с присвоением звания корпусного генерала, отметив, что оно подчеркивает вклад Камары в укрепление национальной государственности.

«Много вопросов, которые мы сейчас решаем, и есть еще ряд вопросов, которые еще предстоит решить», — заявил Белоусов, указав на широкую повестку сотрудничества Москвы и Бамако.

Камара, в свою очередь, поздравил российского коллегу с успешным празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне от имени президента Конфедерации стран Сахеля Ассими Гоиты. Он отметил, что власти и народ этого региона Африки поддерживают РФ в борьбе с нацизмом «особенно в специальной военной операции, которая, без сомнения, скоро завершится победой».

Ранее в этот же день Белоусов сообщил, что Россия рассматривает конфедерацию Сахеля как желание Нигера, Буркина-Фасо и Мали укреплять военные связи. Кроме того, на встрече с коллегой из Нигера Салифу Моди он подчеркнул, что сотрудничество в оборонной сфере находится на личном контроле президента Российской Федерации Владимира Путина.