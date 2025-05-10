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РФ поприветствовала готовность Вьетнама участвовать в урегулировании на Украине

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Фото: photo.may9.ru/фотохост-агентство РИА Новости/Станислав Красильников
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Россия приветствует равноудаленную позицию Вьетнама по украинскому конфликту и готовность республики участвовать в его урегулировании. Об этом 10 мая говорится в «Совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе», подписанной в рамках официального визита генерального секретаря ЦК Коммунистической партии республики То Лама в РФ.

«Россия <...> приветствует готовность Вьетнама подключиться к международным усилиям с участием всех вовлеченных сторон в целях поиска мирного устойчивого решения украинского кризиса», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

При этом Москва высоко оценивает позицию Ханоя по этому конфликту, которая равноудалена от его сторон и предполагает урегулирование лишь мирными средствами в рамках международного права и Устава ООН.

Помимо этого, в документе указано, что Россия и Вьетнам договорились о совместных усилиях в борьбе с угрозами, связанными с искусственным интеллектом и кибербезопасностью. Стороны подчеркнули важность углубления сотрудничества в этих областях. Обе страны поддержали роль ООН в регулировании информационной безопасности и искусственного интеллекта, а также приветствуют проведение в 2025 году в Ханое подписания Конвенции ООН против киберпреступности.

В декларации также говорится, что Россия и Вьетнам намерены в кратчайшие сроки провести переговоры и подписать соглашение о строительстве атомной электростанции (АЭС) на территории Вьетнама. Этот проект станет важным шагом в развитии энергетической инфраструктуры республики и укреплении сотрудничества между двумя странами в сфере ядерной энергетики.

Кроме этого, стороны выступают за поддержание изучения потенциала экономического взаимодействия между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и будут способствовать наращиванию сотрудничества между этими объединениями и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Как подчеркнули в документе, «стороны намерены активно развивать эти направления для укрепления стабильности и развития в Евразийском регионе».

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В этот же день российский лидер заявил, что отношения России и Вьетнама развиваются успешно по всем направлениям. В качестве примера президент привел товарооборот РФ и Вьетнама, который в 2024 году вырос на 20%, что является положительным результатом. Помимо этого, То Лам заявил о намерении обговорить с российским лидером «некоторые актуальные стратегические вопросы».

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