РФ и Вьетнам договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности
Россия и Вьетнам договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Об этом 10 мая сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.
«Господин То Лам, наш дорогой друг и товарищ, упомянул еще об одном направлении нашего взаимодействия. Он сказал о планах укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Я подтверждаю, что такие планы есть», — сказал глава государства.
Генсек ЦК Компартии Вьетнама пригласил президента России посетить с визитом Вьетнам.
«Я приглашаю президента Путина посетить Вьетнам, он с благодарностью принял это приглашение», — сказал он по итогам переговоров в Москве.
Лам также отметил, что договорился с российским лидером углублять сотрудничество в сферах безопасности и военной техники.
В этот же день российский лидер заявил, что отношения России и Вьетнама развиваются успешно по всем направлениям. В качестве примера президент привел товарооборот РФ и Вьетнама, который в 2024 году вырос на 20%, что является положительным результатом. Помимо этого, генсек ЦК Компартии заявил о намерении обговорить с главой российского государства «некоторые актуальные стратегические вопросы».