Пенсионерка пострадала при детонации взрывоопасного предмета в ДНР

Мирная жительница получила ранения в Донецке в Донецкой Народной Республике (ДНР) при детонации взрывоопасного предмета. Об этом 10 мая сообщил глава города Алексей Кулемзин.

«По предварительным данным, в Петровском районе в результате детонации ВОП ранена женщина 1963 года рождения», — написал он в Telegram-канале.

Кулемзин добавил, что пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Глава ДНР Денис Пушилин 6 мая сообщил, что три мирных жителя ДНР пострадали в результате киевской агрессии. Раненым оказали необходимую медпомощь. Повреждения получили семь жилых домостроений и 12 объектов гражданской инфраструктуры в Горловке.