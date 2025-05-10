Путин заявил об успешном развитии взаимодействия РФ и Вьетнама в энергетике
Сотрудничество России и Вьетнама в сфере энергетики развивается успешно, компании из РФ заинтересованы в том числе в подключении к работам по реконструкции сооружений гидрогенерации в республике. Об этом 10 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе российско-вьетнамских переговоров с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии республики То Ламом.
«Продвигается взаимодействие в энергетике. <...> Я хочу только отметить, что это сотрудничество развивается давно на протяжении многих лет», — сообщил глава государства.
Он отметил, что компании из РФ заинтересованы в подключении к работам по реконструкции сооружений гидрогенерации во Вьетнаме. Также, по его словам, новые договоренности по атому обеспечат республику дешевой и безопасной энергией, а также созданию рабочих мест. Кроме того, российский лидер сообщил, что «Зарубежнефть» планирует построить во Вьетнаме ветроэлектростанцию мощностью 1 тыс. МВт.
Президент РФ рассказал, что в республике откроят региональный центр обучения русскому языку для жителей всей Юго-Восточной Азии. Он добавил, что турпоток между двумя странами почти удвоился в 2024 году.
Ранее в этот же день глава государства подчеркнул, что товарооборот РФ и Вьетнама в 2024 году вырос на 20%. Также российский лидер заявил, что участие вьетнамских солдат в борьбе с нацистами во время Великой Отечественной войны способствовали укреплению связей на протяжении многих лет.