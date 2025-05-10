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Глава «Росатома» анонсировал переговоры с Гросси в первой половине июня

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Фото: ТАСС/Сергей Булкин
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Крупномасштабные переговоры с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси планируются в первой половине июня. Об этом 10 мая заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Гросси ждем. Мы планируем с ним сначала обменяться телефонными контактами, буквально сразу после праздников, и будем готовиться к крупномасштабным переговорам в первой половине июня», — сказал он «Интерфаксу».

Лихачев добавил, что возникло множество вопросов, ситуация меняется, поэтому необходимо провести официальные межведомственные консультации.

Держать станцию: что Гросси увидел на Запорожской АЭС
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Предыдущая встреча гендиректора «Росатома» и главы МАГАТЭ состоялась 5 февраля. Во время беседы в центре внимания была безопасность Запорожской атомной электростанции и других российских АЭС.

Гросси 23 января заявил, что положение в сфере ядерной безопасности на ЗАЭС не улучшается, миссия МАГАТЭ пока далека от завершения. Глава агентства напомнил, что инспекторы, которые находятся на этой станции, слышали частые взрывы за ее пределами, и это указывает на «сохраняющуюся угрозу ядерной безопасности».

Запорожская область, на территории которой находится атомная электростанция, вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. С этого времени Запорожская АЭС находится под постоянным контролем МАГАТЭ.

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