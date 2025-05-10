Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию
В Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца 10 мая проходит церемония обмена подписанными документами в рамках официального визита генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Российскую Федерацию.
Международные консультации начались с беседы президента РФ Владимира Путина и То Лама в узком составе, а затем продолжились в формате официального завтрака с участием членов делегаций двух стран.
По итогам переговоров президент России и генсек ЦК Компартии Вьетнама подписали совместную декларацию о ключевых направлениях всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. После этого состоялась церемония обмена документами, подписанными в рамках официального визита То Лама в Россию.
«Всё это (укрепление двусторонних отношений Москвы и Ханоя. — Ред.) наглядно подтверждает состоявшиеся с товарищем То Ламом переговоры. В теплой и конструктивной атмосфере мы подробно обсудили весь спектр вопросов российско-вьетнамского взаимодействия и международной повестки дня», — сказал глава государства.
В этом году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. Статус стратегического партнерства страны получили в 2012 году. В Кремле подчеркивали, что между Москвой и Ханоем ведется активный политический диалог, а двустороннее сотрудничество отвечает интересам народов и способствует укреплению мира и стабильности.
В этот же день российский лидер заявил, что отношения РФ и Вьетнама развиваются успешно по всем направлениям. В качестве примера президент привел товарооборот Москвы и Ханоя, который в 2024 году вырос на 20%, что является положительным результатом. Помимо этого, генсек ЦК Компартии заявил о намерении обговорить с главой российского государства «некоторые актуальные стратегические вопросы».