События недели в фотографиях: День Победы, переговоры Путина, новый папа римский

Россия отметила День Победы. По всей стране прошли праздничные торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На парад в Москву прибыли лидеры и делегации из почти 30 стран мира. Вместе с российскими военнослужащими по Красной площади прошли подразделения иностранных войск. Впервые в параде приняла участие колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем. В небе над столицей состоялась и авиационная часть. Всего в параде приняли участие свыше 11 тыс. военных, в том числе 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Другие значимые события недели — в фотогалерее «Известий»
Президент России Владимир Путин вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов
Акция памяти «Бессмертный полк» собрала более 7 млн участников в 57 регионах России. Всего мероприятия прошли в 120 странах мира
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
Железнодорожный вокзал в Донецке возобновил прием пассажирских электропоездов впервые с 2014 года
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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Кремле, по итогам которых подписали свыше 20 документов, включая совместное заявление о стратегическом партнерстве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
В результате пожара в Москве на улице Генерала Тюленева два человека погибли, еще шестеро пострадали, в том числе двое детей
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
ВВС Израиля атаковали международный аэропорт в столице Йемена — городе Сана. Армия обороны Израиля также распространила заявление с призывом эвакуировать людей из трех подконтрольных хуситам портов, после чего последовал удар по порту Рас-Иса в Ходейде
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Фото: AP/Uncredited
По меньшей мере 21 человек погиб, еще 35 пострадали в результате падения в пропасть автобуса на Шри-Ланке
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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Индия и Пакистан договорились о прекращении огня при посредничестве США. По сообщениям местных СМИ, индийская сторона выразила готовность к проведению прямых переговоров на уровне военных
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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Понтифик Роберт Превост избран новым папой римским. Он принял имя Лев XIV. Главой Римско-католической церкви и государства Ватикан впервые стал американец. В своем обращении к кардиналам Лев XIV назвал искусственный интеллект одним из главных вызовов человечеству
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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
В Нью-Йорке прошел традиционный бал Института искусства костюма Met Gala
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