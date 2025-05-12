События недели в фотографиях: День Победы, переговоры Путина, новый папа римский

Россия отметила День Победы. По всей стране прошли праздничные торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На парад в Москву прибыли лидеры и делегации из почти 30 стран мира. Вместе с российскими военнослужащими по Красной площади прошли подразделения иностранных войск. Впервые в параде приняла участие колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем. В небе над столицей состоялась и авиационная часть. Всего в параде приняли участие свыше 11 тыс. военных, в том числе 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Другие значимые события недели — в фотогалерее «Известий»