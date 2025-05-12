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События недели в фотографиях: День Победы, переговоры Путина, новый папа римский

Что важного случилось в России и мире в минувшие дни
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Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Россия. Москва. Бронеавтомобиль ЗА-СпН «Титан» во время парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Россия отметила День Победы. По всей стране прошли праздничные торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На парад в Москву прибыли лидеры и делегации из почти 30 стран мира. Вместе с российскими военнослужащими по Красной площади прошли подразделения иностранных войск. Впервые в параде приняла участие колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем. В небе над столицей состоялась и авиационная часть. Всего в параде приняли участие свыше 11 тыс. военных, в том числе 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Другие значимые события недели — в фотогалерее «Известий»
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Церемония совместного возложения цветов иностранными лидерами к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
Президент России Владимир Путин вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
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Россия. Санкт-Петербург. Участники акции памяти «Бессмертный полк» на улицах города во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов
Акция памяти «Бессмертный полк» собрала более 7 млн участников в 57 регионах России. Всего мероприятия прошли в 120 странах мира
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Празднование 80-й годовщины Победы в Донецке Россия. ДНР. Донецк. Железнодорожный вокзал в Донецке в ДНР впервые с 2014 года стал принимать пассажирские электропоезда.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
Железнодорожный вокзал в Донецке возобновил прием пассажирских электропоездов впервые с 2014 года
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8 мая 2025 года. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. Официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Кремле, по итогам которых подписали свыше 20 документов, включая совместное заявление о стратегическом партнерстве
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Последствия взрыва в многоквартирном доме на юго-западе Москвы. Россия. Москва. Место пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
В результате пожара в Москве на улице Генерала Тюленева два человека погибли, еще шестеро пострадали, в том числе двое детей
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An airport staff walks past wreckage of a destroyed plane at Sanaa International Airport, in the aftermath of an Israeli airstrike, in Sanaa, Yemen, May 7, 2025
Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
ВВС Израиля атаковали международный аэропорт в столице Йемена — городе Сана. Армия обороны Израиля также распространила заявление с призывом эвакуировать людей из трех подконтрольных хуситам портов, после чего последовал удар по порту Рас-Иса в Ходейде
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Наблюдатели наблюдают, как спасатели расчищают завалы на месте крушения автобуса недалеко от Котмале, Шри-Ланка, воскресенье, 11 мая 2025 года.
Фото: AP/Uncredited
По меньшей мере 21 человек погиб, еще 35 пострадали в результате падения в пропасть автобуса на Шри-Ланке
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A man stands amidst the debris on the roof of a damaged house, following Pakistan's military operation against India, in Rehari, Jammu, May 10, 2025.
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Индия и Пакистан договорились о прекращении огня при посредничестве США. По сообщениям местных СМИ, индийская сторона выразила готовность к проведению прямых переговоров на уровне военных
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Newly elected Pope Leo XIV, Cardinal Robert Prevost of the United States appears on the balcony of St. Peter's Basilica, at the Vatican, May 8, 2025.
Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Понтифик Роберт Превост избран новым папой римским. Он принял имя Лев XIV. Главой Римско-католической церкви и государства Ватикан впервые стал американец. В своем обращении к кардиналам Лев XIV назвал искусственный интеллект одним из главных вызовов человечеству
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Kim Kardashian poses during the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Superfine: Tailoring Black Style,' in New York City, New York, U.S., May 5, 2025
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
В Нью-Йорке прошел традиционный бал Института искусства костюма Met Gala
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи.
Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Сергей Бобылев
Владимир Путин и генеральный секретарь Компартии Вьетнама То Лам провели переговоры в Кремле и подписали ряд документов, в том числе декларацию о стратегическом партнерстве на новом этапе
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